Уголовное дело возбудили после смерти 2 подростков в гараже в Балашихе

Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух подростков в гараже в Балашихе, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью .

По данным следствия, тела двух несовершеннолетних обнаружили в легковом автомобиле внутри гаражного бокса в Балашихе вечером 23 февраля. Оба погибших 2009 года рождения.

Тела нашла мать одного из подростков. Отмечается, что женщина на месте происшествия отравилась угарным газом. Ей потребовалась помощь медиков.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Предварительно, подростки могли погибнуть из-за отравления угарным газом.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили комплекс экспертиз. Установление обстоятельств трагедии продолжается.