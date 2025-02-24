Трупы двух подростков нашли в гараже в Балашихе

В подмосковной Балашихе обнаружили трупы двух 15-летних парней. Тела лежали в гараже, сообщает сайт MK.Ru .

Мертвых несовершеннолетних нашли 23 февраля примерно в 19:45. Предположительно, подростки могли погибнуть из-за несчастного случая.

Причины и обстоятельства гибели юношей выясняются.

До этого в Одинцове нашли трех подростков, которые лежали в подъезде в бессознательном состоянии. Несовершеннолетних обнаружил пенсионер, который вышел на лестничную площадку для занятий физкультурой. Рядом с подростками лежали аксессуары для употребления наркотиков.

Ранее в Яхроме Московской области произошел пожар, в результате которого погибли 3 человека. Возгорание случилось в садовом товариществе «Яхонт».