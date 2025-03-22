Уголовное дело возбудили после смерти 12-летнего ребенка в ДТП на севере Москвы

Уголовное дело возбудили по факту смерти 12-летнего школьника в результате дорожно-транспортного происшествия на севере столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

22 марта водитель грузовика сбил ребенка 2013 года рождения на Михалковской улице. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.

Правоохранительные органы задержали водителя большегруза, которым оказался 44-летний мигрант. В ближайшее время мужчину доставят на допрос.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.