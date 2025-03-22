Грузовик насмерть сбил 10-летнего ребенка на севере Москвы

Водитель грузовика сбил десятилетнего ребенка на севере Москвы. В результате полученных травм школьник скончался на месте ДТП, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Трагедия произошла на Михалковской улице. За рулем большегруза находился 44-летний мужчина.

Прокуратура держит на контроле ход и результаты проверки по факту смертельного ДТП. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как отметили в столичном Дептрансе, из-за ДТП на Михалковской улице перекрыто автомобильное движение по дублеру Большой Академической улицы в районе дома № 1/51. Так же перекрыт разворот с дублера на дублер.

Ранее автомобиль сбил известную крымскую поэтессу Елену Осминкину на нерегулируемом пешеходном переходе на юге Москвы. Пострадавшую госпитализировали.