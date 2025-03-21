В Москве машина сбила известную поэтессу Осминкину

На юге Москвы автомобиль сбил крымскую поэтессу Елену Осминкину, когда она переходила нерегулируемый пешеходный переход. Лауреат множества литературных премий получила перелом руки и сотрясение мозга, сообщает «МК: срочные новости» .

Происшествие случилось на Балаклавском проспекте. После аварии водитель автомобиля пришел на помощь пострадавшей и попытался оказать ей первую помощь. Автомобилист также вызвал скорую помощь, и подоспевшие врачи госпитализировали поэтессу.

По оценкам медиков, пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Осминкина приехала в Москву, чтобы повидаться с сыном. В столице она была вместе с супругом.

Прочие подробности аварии выясняются.

Ранее у подмосковной Новой Купавни столкнулись «Газель» и тягач с прицепом. В результате ДТП обе машины вспыхнули и сгорели почти дотла. Видео с уничтоженными большегрузами публиковали в Сети.