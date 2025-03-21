Видео: «Газель» и фура сгорели почти дотла на трассе в Подмосковье
«Газель» и фура сгорели на Горьковском шоссе в Подмосковье
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Возгорание «Газели» и тягача с прицепом произошло на Горьковском шоссе в районе подмосковной деревни Новая Купавна, сообщается в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».
В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что «Газель» выгорела полностью — от нее остался только остов. У тягача сгорела лишь половина прицепа.
Около сгоревших машин дежурит экипаж ДПС. Что именно произошло — не уточняется. Возможно, произошло столкновение транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении.
О пострадавших ничего не известно. Пробки в районе случившегося нет, «Газель» и фура заняли правую полосу.