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Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с каршерингом в Москве

Уголовное дело возбудили по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля каршеринга на юго-западе Москвы. В результате происшествия погиб 15 летний подросток, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Предварительно, 13-летний школьник с помощью чужого аккаунта завладел каршеринговым автомобилем Nissan Qashqai. Подросток не справился с управлением и врезался в жилой дом. В результате ДТП погиб 15-летний пассажир, еще четверо несовершеннолетних пострадали.

После ДТП 13-летний водитель скрылся с места аварии. Правоохранительные органы установили личность и разыскивают подростка.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП).

Столичная прокуратура держит на контроле расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП с участием несовершеннолетних.