Один погибший, трое раненых: школьники угнали каршеринг и разбились в Москве

На улице Южнобутовской в столице водитель арендованной под чужим аккаунтом машины каршеринга не справился с управлением и врезался в жилой дом, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Предварительно, в результате дорожной аварии пассажир 2009 года рождения погиб на месте. Также еще трое подростков, в том числе 2008 и 2011 годов рождения, доставлены в больницу.

Водитель машины покинул место трагедии. Скорее всего, ему также еще нет 18 лет.

Прокуратура взяла на контроль работу по выяснению всех обстоятельств случившегося, возбуждению уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Заниматься расследованием будет территориальный орган СКР.

Как пишет Telegram-канал Baza, школьники угнали каршеринговую машину и поехали кататься. Сидевший за рулем не справился с управлением и врезался сначала в дерево, а потом в дом. В машине были три парня и девочка, пассажиры не пристегивались.