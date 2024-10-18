Уголовное дело возбудили после нападения стаи собак на ребенка в Шатуре
Следователи возбудили уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка в поселке Бакшеево городского округа Шатура, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.
Инцидент произошел 17 октября во дворе жилого дома. Ребенок попытался убежать от собак, но вскоре упал. Псы окружили мальчика и набросились на него. Школьника спасла местная жительница.
Дело возбудили по факту ненадлежащей организации работы по отлову бездомных собак со стороны должностных лиц (часть 1 статьи 293 УК РФ).
Мальчик в данном инциденте не пострадал. По факту произошедшего организованы следственные действия, устанавливаются все обстоятельства ЧП.
Кроме того, проверку по данному происшествию организовала городская прокуратура.