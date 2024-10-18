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Уголовное дело возбудили после нападения стаи собак на ребенка в Шатуре

Следователи возбудили уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка в поселке Бакшеево городского округа Шатура, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

Инцидент произошел 17 октября во дворе жилого дома. Ребенок попытался убежать от собак, но вскоре упал. Псы окружили мальчика и набросились на него. Школьника спасла местная жительница.

Дело возбудили по факту ненадлежащей организации работы по отлову бездомных собак со стороны должностных лиц (часть 1 статьи 293 УК РФ).

Мальчик в данном инциденте не пострадал. По факту произошедшего организованы следственные действия, устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Кроме того, проверку по данному происшествию организовала городская прокуратура.