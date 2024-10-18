Трагедия едва не произошла на улице Князева. Изначально ребенок попытался убежать от шедших к нему собак, однако вскоре упал. Псы окружили мальчика и набросились на его.

Животные отступили после того, как из дальнего подъезда вышла женщина и начала кричать. Судя по кадрам, мальчик не получил серьезных травм.

Местные жители говорят, что проблемы с бродячими собаками имеются в поселке уже давно.

Между тем подмосковная служба по отлову бездомных животных приняла 24 тысячи звонков за 2 года.

