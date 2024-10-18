Стая собак едва не растерзала ребенка в Подмосковье — видео
Женщина спасла ребенка от нападения стаи собак в подмосковном Бакшеево
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В шатурском поселке Бакшеево мальчик подвергся нападению стаи уличных собак. Ребенка спасла местная жительница. Кадры с места событий публикует MSK1.RU.
Трагедия едва не произошла на улице Князева. Изначально ребенок попытался убежать от шедших к нему собак, однако вскоре упал. Псы окружили мальчика и набросились на его.
Животные отступили после того, как из дальнего подъезда вышла женщина и начала кричать. Судя по кадрам, мальчик не получил серьезных травм.
Местные жители говорят, что проблемы с бродячими собаками имеются в поселке уже давно.
Между тем подмосковная служба по отлову бездомных животных приняла 24 тысячи звонков за 2 года.