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Служба по отлову бездомных животных Подмосковья приняла 24 тыс звонков за 2 года

В октябре 2022 года в Московской области начал работу круглосуточный кол-центр, куда жители региона сообщают информацию о безнадзорных животных. За это время было принято свыше 24 тыс. звонков. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Контакт-центр уже перерос за рамки точки приема и передачи заявок. Диспетчера дают консультации и помощь населению по разным вопросам, в том числе по бездомным собакам и диким животным.

Основной задачей горячей линии остается прием заявок по отлову собак без владельцев в рамках программы ОСВВ (Отлов-стерилизация-вакцинация-возвращение в прежнюю среду обитания).

Благодаря данной программе удается контролировать и снижать численность безнадзорных животных.

Если вы увидели безнадзорную собаку без бирки, сообщите о ее местонахождении по номеру: 8 (800) 550-65-22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.