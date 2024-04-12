Уголовное дело возбудили после нападения «кислотного» маньяка в Монине

В Щелкове возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного в отношении женщины и девушки, по части 2 статьи 213 УК РФ, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

Предварительно, 10 апреля вечером злоумышленник подошел на улице в Монине к 16-летней девушке и облил ее химической жидкостью. У пострадавшей диагностировали ожоги ног.

Также в этом районе неизвестный напал на женщину и облил ее химическим веществом. Жертву «химика» доставили в больницу с ожогами лица и тела.

Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника. По делу в планах допросы потерпевших и свидетелей.

Кроме того, подмосковная прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту хулиганства.

Ранее СМИ писали, что от рук неизвестного пострадали три женщины. Мужчину уже прозвали «кислотным» маньяком.