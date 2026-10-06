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Депутаты устроили драку в парламенте Армении — видео

Политика
0:37

Представители правящей и оппозиционной партий подрались в парламенте Армении. Заседание прервали, сообщает газета «Известия».

Потасовка началась после выступления депутата от фракции «Сильная Армения» Эдгара Казаряна.

Он обвинил спикера парламента в растрате государственных средств. После его выступления депутаты пустили в ход кулаки.

Сотрудники службы безопасности вывели участников драки из зала заседаний.

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