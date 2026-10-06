Экономист Чирков: ключевая ставка существенно не изменится до конца 2026 года

Экономист Максим Чирков ожидает, что до конца 2026 года ключевая ставка останется близкой к нынешнему уровню. Он допускает небольшое снижение.

По оценке Чиркова, в российской экономике действуют два противоположных фактора: тенденция к постепенному снижению ключевой ставки и инфляционный всплеск, который продолжается второй месяц.

«Я думаю, что ключевая ставка сильно до конца года меняться не будет. В последние несколько недель, даже, может быть месяц есть некоторый всплеск инфляции, который необходимо вот в этих условиях купировать тем или иным способом. Поэтому, как мне кажется, с одной стороны, все-таки тренд на снижение инфляции и ключевой ставки, с другой стороны, некоторый всплеск инфляции балансируют друг друга», — рассказал экономист Максим Чирков в эфире радио Sputnik.

Экономист отметил, что некоторые банкиры также ожидают сохранения ставки или небольшого снижения. По его мнению, российская экономика уже перешла к устойчивому росту, но жесткая кредитно-денежная политика мешает ему стать сильнее. Если ставку снизят, изменение, скорее всего, будет минимальным.

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