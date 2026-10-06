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В Домодедово завершают капремонт крыши дома на бульваре 60-летия СССР

Капремонт крыши девятиэтажного дома № 9 в деревне Гальчино в Домодедово выполнен на 85%. Подрядчик планирует завершить работы в конце октября, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В доме № 9 на бульваре 60-летия СССР в деревне Гальчино завершают капитальный ремонт крыши площадью более 800 кв. м. Строительная готовность составляет 85%.

Строители полностью разобрали старую кровлю и вывезли более 183 тонн мусора. Для уклона к водосточным воронкам отсыпали 78 кубометров керамзитового гравия. Утеплитель уложили в два слоя негорючих минераловатных плит: нижний плотностью 90–100 кг/м³, верхний — гидрофобизированный, плотностью 150 кг/м³. Они обеспечивают теплоизоляцию и твердую основу для следующих слоев.

Поверх утеплителя уложили арматурную сетку и залили цементно-песчаную стяжку. Для защиты от случайных протечек предусмотрели подкладочный слой рулонного материала. Финальный этап — наплавление двухслойного кровельного ковра. Перед укладкой бетонное основание обработали битумным праймером для лучшего сцепления материалов.

Внутренний водосток и четыре водосточные воронки полностью заменили. На 17 вентиляционных шахтах разобрали старое покрытие и стяжку, затем смонтировали новые.

Строители также обновят два выхода на крышу: установят двери из массива с огнебиозащитной обработкой и кровлю из профлиста. По периметру поставят 152 метра стальных оцинкованных перил высотой 800 мм.

Подрядчик планирует закончить работы в конце октября. При правильной эксплуатации крыша прослужит несколько десятков лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.