«Извините»: спецназ жестко задержал не ту семью

В Иванове сотрудники спецподразделения по ошибке провели жесткое задержание семьи с ребенком, прибыв по неверному адресу из-за показаний подозреваемого. Об этом сообщает Telegram-канал Baza .

Силовики проводили оперативные мероприятия в рамках расследования уголовного дела о краже. Один из фигурантов назвал адрес, утверждая, что там проживает его предполагаемый сообщник.

Около 05:00 группа захвата прибыла на место на основании постановления. Хозяина квартиры сразу же сбили с ног и заковали в наручники.

Спустя непродолжительное время выяснилось, что задержанные граждане не имеют никакого отношения к преступлению, а подозреваемый указал ложный адрес. Перед семьей извинились за произошедшую ошибку, но пострадавшие подали заявление в органы прокуратуры и намерены добиваться справедливости через суд.

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