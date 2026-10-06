В поликлинике №5 Мытищинской больницы начали работать хирург и эндокринолог

Для Рахимджона Юсупова работа в поликлинике стала первым шагом в профессии. Он решил стать хирургом в восьмом классе и стал первым медиком в семье. Юсупов получил базовое медицинское образование и прошел ординатуру в Уфимском государственном университете в Башкортостане. Для дальнейшего обучения в аспирантуре он выбрал Российский университет дружбы народов.

«В планах у меня со временем перейти в хирургическое отделение Мытищинской больницы и стать полноценным оперирующим хирургом», — рассказал Юсупов.

Евгения Ширяева окончила Мордовский государственный университет имени А. Н. Огарева. До переезда в Москву она полгода работала эндокринологом в Саранске. Этот опыт помогает ей справляться с большим потоком пациентов на новом месте. Врач отметила готовность коллег помогать и объяснять рабочие вопросы.

«Особенно напоминаю своим пациентам, что нужно проходить диспансеризацию в обязательном порядке. Это важно, если у вас есть сахарный диабет или иные заболевания эндокринной системы. Обязательно хотя бы раз в год посещать всех врачей», — подчеркнула Ширяева.

В Мытищинской больнице действует программа наставничества, которая поддерживает более 150 молодых специалистов. Старшие коллеги помогают новичкам освоиться и делятся опытом. Государство и больница также оказывают материальную поддержку: 52 молодых врача в течение трех лет получают дополнительную ежемесячную выплату в размере 15 тыс. рублей.

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.