Оформил «рассрочку» с самозапретом: ошибка банка или просчет заемщика?

Самозапрет на получение кредитов не всегда означает, что покупатель не сможет оформить товар в рассрочку: под привычными словами «оплата долями» или BNPL иногда скрывается договор банковского потребительского кредита. В этом случае при действующем самозапрете у банка могут возникнуть серьезные проблемы — вплоть до потери права требовать с клиента выплаты по договору. Когда заемщик действительно может добиться этого через суд и зачем банки используют формат «рассрочки», рассказали РИАМО эксперты.

Самозапрет не всегда защищает от «рассрочки»

С 2025 года россияне могут установить в своей кредитной истории самозапрет на заключение договоров потребительского кредита или займа. Перед выдачей кредита банк обязан проверить наличие такого запрета, а если он действует и распространяется на конкретного кредитора или способ заключения договора, финансовая организация должна отказать в выдаче.

Однако при покупке товара человек может вообще не воспринимать оформление как получение кредита. На экране магазина или сервиса ему предлагают «рассрочку», «оплату частями» или BNPL. При этом юридически отношения могут оформляться иначе, например, через отдельный договор потребительского кредита с банком.

Именно здесь, по словам к. ю. н., доцента юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Кырлана Марчела, и возникает принципиальная правовая развилка.

«Если при покупке товара потребителю предлагают „рассрочку“ или „оплату долями“, но юридически он подписывает договор потребительского кредита с банком, то оцениваться такая сделка должна не по рекламному названию продукта, а по ее реальному правовому содержанию», — рассказал Марчел.

Иными словами, само слово «рассрочка» в интерфейсе еще ничего не решает.

Когда банк действительно может потерять право требовать долг

Если на момент заключения договора у человека уже действовал самозапрет, распространявшийся на соответствующего кредитора и способ оформления кредита, банк должен был получить эту информацию и отказаться от сделки. Если этого не произошло, последствия для кредитора предусмотрены законом достаточно жесткие.

«Кредитор не вправе требовать от заемщика исполнения обязательств по такому договору», — пояснил Марчел.

При этом говорить в бытовом смысле о «списании кредита» не совсем правильно. Речь идет не о том, что банк добровольно прощает долг, а о потере кредитором права требовать исполнения обязательств.

Банк России прямо указывает: если кредитная или микрофинансовая организация получила сведения о действующем самозапрете и все равно заключила договор либо вообще не запросила необходимые сведения, она лишается права требования по такому договору. Гражданин при этом не должен исполнять обязательства и может добиваться исключения информации о таком кредите из своей кредитной истории. Если финансовая организация продолжит требовать платежи, спор может перейти в судебную плоскость.

Почему не каждый «самозапретник» сможет отказаться от оплаты

Автоматического правила «есть самозапрет — можно не платить рассрочку» не существует.

Как отметил Марчел, в каждом конкретном случае придется установить дату действия самозапрета, его вид, конкретного кредитора и способ оформления договора, а также проверить, выполнил ли банк установленную законом процедуру.

Есть и еще одна важная деталь: информация об отсутствии действующего самозапрета, которую кредитор получил из бюро кредитных историй, сохраняет актуальность 30 дней.

Поэтому для возможного спора важна вся хронология: когда человек установил запрет, когда банк проверил сведения и когда был заключен договор.

«Рассрочка» и BNPL — это не всегда банковский кредит

Отдельно нужно различать банковский кредит и настоящий сервис рассрочки.

С 1 апреля 2026 года деятельность операторов сервисов рассрочки регулируется специальным законом, а сами операторы находятся под надзором Банка России. Для BNPL установлен максимальный срок рассрочки в 6 месяцев, а задолженность свыше 50 тыс. рублей у одного оператора должна передаваться в бюро кредитных историй.

Поэтому, как подчеркнула юрист по банкротству физических лиц компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар, прежде всего необходимо посмотреть, с кем именно человек заключил договор.

Если обязательство действительно оформлено непосредственно сервисом рассрочки, а не банком как потребительский кредит, правила о банковском кредитовании и механизм самозапрета применяются иначе.

«Вопрос будет в природе заключаемого договора. Если он действительно подходит под признаки кредитного договора согласно ФЗ „О потребительском кредите (займе)“, тогда при наличии самозапрета банк действительно не должен был выдавать деньги», — рассказала Боднар.

По ее словам, если же речь идет именно о договоре рассрочки с BNPL-сервисом, а не о кредитном договоре с банком, самозапрет на кредиты к такой сделке автоматически не применяется.

Зачем банки называют кредит «рассрочкой»

По мнению Марчела, в подобных случаях далеко не всегда речь идет о намерении обойти самозапрет.

Одна из распространенных моделей — POS-кредитование. Покупателю продукт предлагается как рассрочка, магазин получает деньги сразу, а финансирование покупки осуществляет банк.

Для клиента предложение при этом может выглядеть как беспроцентная рассрочка: проценты по кредиту полностью или частично компенсируются скидкой со стороны продавца.

Но если в документах появляется именно договор потребительского кредита, маркетинговая упаковка не освобождает банк от соблюдения требований законодательства.

«Если в документах возникает именно кредитный договор, банк должен соблюдать весь комплекс требований кредитного законодательства. Маркетинговое название продукта не может отменить установленный законом самозапрет», — подчеркнул эксперт.

Судебных дел по такой схеме пока немного

Боднар отметила, что на момент подготовки комментария эксперты не обнаружили судебных споров именно по такой ситуации.

При этом потенциальному истцу может потребоваться доказать, что его действительно вводили в заблуждение относительно природы договора.

«Гражданину нужно доказывать введение его в заблуждение, это сложно», — заявила юрист.

По ее словам, при этом существует и общий запрет на действия в обход закона, закрепленный в статье 10 Гражданского кодекса РФ.

В то же время, по оценке Боднар, для сервисов рассрочки и их партнеров может быть коммерчески выгоднее представить продукт именно как рассрочку: кредит воспринимается покупателем как более серьезное долговое обязательство и потенциально может оттолкнуть его от покупки.

Что проверить человеку перед покупкой в «рассрочку»

Эксперты фактически советуют смотреть не на рекламный баннер магазина, а на документ, который предстоит подписать.

Если покупатель пользуется самозапретом, ему особенно важно проверить:

кто является кредитором или оператором рассрочки;

какой именно договор заключается;

фигурируют ли в нем слова «потребительский кредит» или «заем»;

действовал ли самозапрет на момент оформления;

на каких кредиторов и способы заключения договоров он распространялся;

проверял ли банк сведения о самозапрете.

Главный вывод здесь достаточно простой: «рассрочка» на экране магазина и юридическая природа сделки — не одно и то же. А если за привлекательной кнопкой «оплатить частями» стоит именно банковский кредит, самозапрет продолжает иметь юридическое значение.

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