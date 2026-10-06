В Серпухове откроют фотовыставку Надежды Седовой

Выставка «Линии и формы пространства» откроется 7 октября в Серпуховском историко-художественном музее. Экспозиция представит три направления творчества фотографа и визуального художника Надежды Седовой, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фотовыставка «Линии и формы пространства» откроется 7 октября в кафе «Музеум» галереи «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея. Она входит в большой цикл «Линии и формы».

В экспозиции представлены работы российского фотографа и визуального художника Надежды Седовой. Посетители увидят цветные пейзажи, репортажные снимки и черно-белые фотографии с акцентом на графичности и форме.

Надежда Седова окончила факультет графических искусств Московского государственного университета печати имени Ивана Федорова, а затем Международную академию документальной и арт-фотографии «Фотографика». В своих работах она обращается к темам природы, человека и пространства, жизненного пути и внутреннего состояния.

Выставка продлится до 8 ноября. Возрастная маркировка — 0+. Подробная информация размещена на сайте музея.

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