В Подмосковье установили дорожные ограждения на 257 участках

Дорожные службы установили более 30 км барьерных и пешеходных ограждений на 257 участках региональных дорог Подмосковья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожные службы Подмосковья оборудовали ограждениями 257 участков региональных дорог — от оживленных шоссе до улиц населенных пунктов и подъездных путей. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» для повышения безопасности движения.

«Установка металлических барьерных и пешеходных ограждений ведется в рамках комплексных мероприятий, призванных сократить число аварий в Подмосковье», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Ограждения помогают предотвращать лобовые столкновения, съезды с дороги и наезды на пешеходов. Более 27 км металлических барьерных конструкций установили на 214 участках в городах и за их пределами. Среди них — Дзержинское шоссе в Котельниках, Комсомольский проспект в Люберцах, 1-я Волоколамская улица в Красногорске, Жуковское шоссе в селе Быково Раменского округа, деревня Уварово в Домодедове, участки возле деревни Ширяево Волоколамского округа и деревни Кленково в Клину, Носовихинское шоссе в Балашихе.

На 43 участках смонтировали 3,1 км пешеходных ограждений. Они препятствуют выходу людей на проезжую часть, заезду автомобилей на тротуары и повреждению зеленых зон. Конструкции появились на Шереметьевском шоссе в Химках, улице Ленина в селе Павловская Слобода в Истре, Станционной улице в пгт Нахабино в Красногорске, улице Орджоникидзе в Подольске, улице Ленина в Лобне, Первомайской улице в Высоковске в Клину, Пролетарской улице в Серпухове и улице Карла Маркса в Раменском.

До конца года планируют установить еще свыше 6,5 км ограждений. Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.