Тараканов предложил сделать курсы адаптации мигрантов обязательными

По данным, приведенным в материале, опыт Ханты-Мансийского автономного округа показывает, что курсы при активном участии правоохранительных органов позволяют втрое сократить число преступлений, совершенных трудовыми мигрантами.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает попытки адаптации значительной части приезжих, особенно из Средней Азии и Закавказья, бесполезной тратой ресурсов. По его мнению, многие мигранты и их дети живут в закрытой среде диаспор и пытаются перенести их правила в Россию.

«Обязательные курсы адаптации могут стать разумным инструментом миграционной политики, если они будут ориентированы не на формальность, а на реальное знание российского законодательства, норм поведения и общественных правил. При этом ответственность за адаптацию должна лежать прежде всего на самом приезжающем: человек, который выбирает Россию для работы, обязан принимать действующие здесь правила, а не рассчитывать на их изменение под себя», — прокомментировал член Общественного совета при Следственном комитете РФ, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин.

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