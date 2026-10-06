Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома «Остафьево»

Согласно документу, аэродром закрывается для обслуживания воздушных судов. Также закрывается воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу России на этом аэродроме.

Постановление вступает в силу 5 октября 2026 года.

Аэродром «Остафьево» начал действовать в 1934 году. В 1995 году было учреждено авиапредприятие «Газпром авиа», которое базировалось на нем. В 2000 году аэродром открыли для пассажирских авиаперевозок, а с января 2024 года его исключили из реестра аэродромов государственной авиации. В декабре 2025 года имущественный комплекс аэропорта приобрели власти Москвы.

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