Офтальмолог предупредила об опасности туши и подводки для глаз

Макияж на линии роста ресниц может вызвать синдром сухого глаза и проблемы со зрением, заявила офтальмолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Динара Мугудинова, сообщает NEWS.ru .

Для профилактики врач рекомендовала тщательно удалять макияж перед сном. Она объяснила, как косметика может нарушить работу желез, поддерживающих защитный слой слезной пленки.

«Нанесение подводки или туши на линию роста ресниц может блокировать выходные протоки мейбомиевых желез, которые вырабатывают жировой слой слезной пленки. Без этого жира слеза мгновенно испаряется, провоцируя синдром сухого глаза. Это не просто дискомфорт, а серьезная патология, которая при игнорировании может снизить зрение и привести к тяжелым воспалениям роговицы», — сказала Мугудинова.

При появлении проблем, в том числе синдрома сухого глаза, офтальмолог посоветовала проверить зрение. По ее словам, современная медицина предлагает разные способы лечения — от специальных капель до физиотерапии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.