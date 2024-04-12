Три жертвы за два дня: неизвестный облил химикатами девушек в Монине

За последние два дня в Монине неизвестный злоумышленник облил трех женщин химикатами, сообщает SHOT .

Жители сейчас не гуляют одни по улицам Комсомольской, Южной и Московской.

Одна из жертв неадеквата отметила, что пережила настоящий ужас, когда мужчина молча плеснул ей чем-то едким в лицо. Пострадавшую с ожогами лица и глаз отправили в медучреждение Балашихи.

Кроме того, пострадала 16-летняя девушка. Она возвращалась домой, когда злоумышленник подкрался сзади и вылил на нее неизвестную жидкость. Жертва почувствовала острую боль, но только дома поняла, что на нее вылили кислоту. Химикаты, которые использовал нападавший, прожгли одежду и повредили ногу.

Местные жители возмущены безнаказанностью злоумышленника. Они требуют привлечь нападавшего к ответственности.

Сейчас полицейские разыскивают мужчину, а также проводят экспертизу химикатов.