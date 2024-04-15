Уголовное дело возбудили после массовой драки в центре Саратова

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после массовой драки, которая произошла в центре Саратова, пишет Telegram-канал СК РФ.

В столкновении приняли участие несколько десятков человек. Один из них на машине сбил пешехода и попытался наехать на других людей.

«Пострадавшему потребовалась медицинская помощь… По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами „а“, „е“, „и“ части 2 статьи 105 УК РФ „Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений“, — сказано в сообщении.

Также ход расследования дело взят на контроль прокуратурой. Полицейские уже доставили в отдел водителя автомобиля и его пассажира.