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Уголовное дело возбудили по факту убийства домработницы в Новой Москве

В Новой Москве возбудили уголовное дело по факту убийства подростком домработницы в результате конфликта, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Накануне в доме в поселке Первомайское обнаружили тело женщины 1957 года рождения с множеством ножевых ранений. В качестве подозреваемого был задержан 16 летний подросток. Парень признался, что нанес ножевые ранения домработнице в ходе конфликта. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, назначены все необходимые экспертизы.

Ранее СМИ писали, что 16-летний сын московского адвоката Семена Мельницкого задержан за убийство домработницы. Подросток утверждал, что «ничего не помнит».