сегодня в 17:26

Уголовное дело возбудили на пенсионерку, взорвавшую салют в ТЦ Серпухова

В отношении женщины, которая подожгла пиротехнические изделия в торговом центре Серпухова, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Инцидент произошел 24 декабря в ТЦ «Слава» на Борисовском шоссе в Серпухове. В полицию сообщили о задымлении в торговом центре. Пострадавших в результате происшествия нет.

Полицейские быстро вычислили нарушительницу и доставили ее в территориальный отдел. Пиротехнику подожгла местная жительница 1947 года рождения.

Пенсионерка пошла на это в результате воздействия на нее телефонных мошенников.