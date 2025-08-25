Уголовное дело возбудили на массажиста, из квартиры которого выпрыгнула москвичка

В столице возбудили уголовное дело после того, как москвичка выпрыгнула из окна квартиры массажиста, который домогался ее и угрожал убийством. Однако мужчина все еще находится на свободе, сообщает «Осторожно, Москва» .

Все произошло в начале июня. Пострадавшая — бывшая участница «Дома-2» Дарья Лымарь. По словам девушки, мужчина склонял ее к интиму, угрожал изнасиловать и скормить псу-ротвейлеру. Ей пришлось выпрыгнуть из окна его квартиры, чтобы спастись. В результате девушка получила серьезные травмы при падении.

После этого в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством (статья 119 УК РФ). По словам Дмитрия Клинкова, адвоката Лымарь, подозреваемый находился в СИЗО всего пять дней, а затем был отпущен. Сейчас он на свободе и, возможно, продолжает работу массажистом.

Правозащитник подал жалобу о бездействии сотрудников следствия в прокуратуру Москвы. Он также настаивает, чтобы дело было возбуждено по статьям о покушении на изнасилование (131 УК РФ), разбое (162 УК РФ) и незаконном лишении свободы (127 УК РФ).

Сама пострадавшая до сих пор не оправилась от произошедшего. Она передвигается на инвалидном кресле. У нее установлены титановые пластины в позвоночнике и ноге.