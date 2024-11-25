Уголовное дело возбудили из-за возгорания самолета SSJ в Анталье
Фото - © скриншот
Уголовное дело возбудили в связи с пожаром, который произошел на борту самолета Sukhoi Superjet 100 во время посадки в Анталье, сообщает Telegram-канал газеты «Известия».
По предварительным данным, ущерб составил не менее одного миллиона рублей, уточнили в Следственном комитете.
В рамках расследования назначены судебные экспертизы относительно произошедшего инцидента.
Воздушное судно авиакомпании «Азимут» вспыхнуло вечером 24 ноября. На борту находились 79 граждан России. Все остались живы.
Ранее стало известно, что загоревшийся в Анталье Sukhoi Superjet 100 за последние 18 месяцев четыре раза не смог взлететь. В одном из случаев у самолета произошел полный отказ двигателя во время полета.