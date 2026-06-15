Ударившая чужого ребенка в голову в Новосибирске мать оказалась рецидивисткой

Мать, которая накануне в Новосибирске ударила ногой в лицо мальчика, сбившего на велосипеде ее дочь, предположительно, оказалась рецидивисткой. Она неоднократно нападала на детей, сообщает Mash Siberia .

По утверждению местных жителей, женщина уже много раз била детей во дворе. Двумя днями ранее она не пустила в лифт и поколотила другую девочку.

Кроме того, соседи заявляют, что ранее горожанка ударила по лицу двухлетнюю. Девочка случайно посыпала ее дочь песком. В тот раз обращаться в правоохранительные органы люди не стали, аргументируя это тем, что наряды полиции обычно не приезжают на подобные вызовы.

Ранее сообщалось, что женщина сильно ударила мальчика в лицо ногой. На его лице остался след от подошвы ботинка. Родители пострадавшего написали заявление в полицию.

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