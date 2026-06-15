Ударившая чужого ребенка в голову в Новосибирске мать оказалась рецидивисткой
Мать, которая накануне в Новосибирске ударила ногой в лицо мальчика, сбившего на велосипеде ее дочь, предположительно, оказалась рецидивисткой. Она неоднократно нападала на детей, сообщает Mash Siberia.
По утверждению местных жителей, женщина уже много раз била детей во дворе. Двумя днями ранее она не пустила в лифт и поколотила другую девочку.
Кроме того, соседи заявляют, что ранее горожанка ударила по лицу двухлетнюю. Девочка случайно посыпала ее дочь песком. В тот раз обращаться в правоохранительные органы люди не стали, аргументируя это тем, что наряды полиции обычно не приезжают на подобные вызовы.
Ранее сообщалось, что женщина сильно ударила мальчика в лицо ногой. На его лице остался след от подошвы ботинка. Родители пострадавшего написали заявление в полицию.
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