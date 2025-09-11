Ударил ножом в шею: пьяная потасовка в кафе Егорьевска закончилась убийством

сегодня в 17:05

Пьяный житель Егорьевска убил мужчину ударом ножа в шею в местном кафе

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Егорьевска, который в ходе пьяной перепалки ударил ножом мужчину. Потерпевший скончался, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью .

По данным следствия, инцидент произошел ночью 11 сентября в кафе. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил конфликт с незнакомым ему мужчиной.

Сначала оппоненты просто ругались, затем обвиняемый нанес мужчине удар ножом в область шеи. Потерпевший скончался на месте, а его убийца скрылся.

Вскоре подозреваемого задержали, у него обнаружили орудие преступления. В отношении мужчины возбудили дело по статье об убийстве.

Следователи осмотрели место преступления, назначили экспертизы и допросили свидетелей. Сам обвиняемый признал вину и сообщил детали преступления. Вскоре ему изберут меру пресечения. Следствие настаивает, чтобы мужчину отправили под стражу.

Ранее в Ташкенте 34-летняя женщина нанесла своей 7-летней дочери смертельные ножевые ранения. До этого она пыталась убить ребенка, бросив в клетку с медведем.