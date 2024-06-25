Удар ВСУ повредил соцучреждение под Белгородом. Есть пострадавший

сегодня в 19:32

Гладков: охранник соцучреждения в селе Новая Таволжанка пострадал при атаке ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой террористической атаке со стороны ВСУ, в ходе которой охранник одного из социальных учреждений получил травмы.

Медики оценивают состояние пострадавшего мужчины как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь ему оказывается.

«Попадание одного из снарядов пришлось рядом с социальным учреждением. Пострадал охранник — мужчину с контузией и ушибом правого плечевого сустава бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава Белгородской области показал фото социального учреждения, где видны выбитые стекла и повреждения фасада. Также в результате атаки на регион у двух частных домов повреждены фасады и заборы, еще осколками зацепило один легковой автомобиль.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил о гибели женщины в Белгородской области. Местная жительница получила смертельные травмы в результате атаки ВСУ.