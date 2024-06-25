Гладков: женщина погибла в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Мирная жительница погибла в результате прямого попадания в дом на территории села Беловское. Во время обхода нашли разрушенное здание, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор выразил соболезнования близким погибшей. По его словам, семье окажут всю необходимую помощь.
Гладков добавил, что за последнюю ночь в Белгородской области четыре человека получили ранения после атак со стороны ВСУ. Всего за последние сутки ранены 15 мирных жителей, трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Ранее средства ПВО уничтожили 29 дронов ВСУ над Белгородской областью за ночь.