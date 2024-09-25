Удар ВСУ по Белгороду унес жизнь женщины

В больнице умерла местная жительница, получившая тяжелые ранения из-за атаки ВСУ. Удар был нанесен 16 сентября, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

На протяжении 10 дней доктора пытались спасти жизнь женщине. Однако ранения были слишком тяжелые, и она умерла.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — отметил губернатор региона.

Ранее Гладков сообщил о шестерых раненных гражданских в Белгородской области в результате атаки ВСУ. Пять из них находятся в больнице.