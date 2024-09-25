Гладков сообщил о шести раненых мирных жителях в Белгородской области

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Гладков: раненых маму с 2 детьми из Архангельского отправили лечиться в Москву

Украинские войска в результате обстрелов ранили шестерых гражданских в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пятеро из пострадавших мирных жителей остаются лечиться в местных госпиталях. Также вчера тяжелые ранения получили двое детей и их мать — они жили в селе Архангельском.

«Их отправили в Москву, в федеральный центр, где им уже оказывают необходимую помощь», — отметил Гладков.

Ранее ВС РФ уничтожили семь украинских дронов в воздушном пространстве Белгородской области. Суммарно за ночь 24 сентября было ликвидировано 12 БПЛА противника.