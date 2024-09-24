12 украинских беспилотников уничтожили в России за ночь

Над территорией трех российских регионов за минувшую ночь было сбито 12 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их ликвидировали с помощью дежурных средств ПВО. Так, семь аппаратов перехватили в Белгородской области, четыре — в Курской области, еще один — в Брянской области.

Таким образом, ВС РФ пресекли попытку противника совершить террористические атаки в стране.

Также в ночь на 23 сентября были ликвидированы восемь беспилотников ВСУ. Их сбили над Белгородской и Курской областями.