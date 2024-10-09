Удар ВС РФ уничтожил дивизион ЗРК «Патриот» в Днепропетровской области
Российская армия уничтожила позиции вражеского дивизиона зенитного ракетного комплекса «Патриот» в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Цели удалось ликвидировать благодаря ракетным ударам, которые были нанесены расчетом ОТРК «Искандер-М». Это произошло в районе населенного пункта Пашена Балка.
Ракетные удары из «Искандера-М» ВС РФ были зафиксированы на видео, снятое с дрона. На кадрах видно, как снаряды попадают по целям, в результате чего те взрываются.
В результате была уничтожена не только пусковая установка ЗРК «Патриот», но и живая сила противника. Также ВСУ лишились радиолокационной станции «AN/MPQ-65», кабины боевого управления «AN/MSQ-104».
Кроме того, еще удар зацепил еще одну пусковую установку ЗРК «Патриот». Она получила повреждения.
Ранее «Искандер» ВС РФ сжег корабль со снарядами из Европы под Одессой. Ракетный удар нанесли в момент разгрузки боеприпасов.