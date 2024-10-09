Удар ВС РФ уничтожил дивизион ЗРК «Патриот» в Днепропетровской области

сегодня в 21:03

Цели удалось ликвидировать благодаря ракетным ударам, которые были нанесены расчетом ОТРК «Искандер-М». Это произошло в районе населенного пункта Пашена Балка.

Ракетные удары из «Искандера-М» ВС РФ были зафиксированы на видео, снятое с дрона. На кадрах видно, как снаряды попадают по целям, в результате чего те взрываются.

В результате была уничтожена не только пусковая установка ЗРК «Патриот», но и живая сила противника. Также ВСУ лишились радиолокационной станции «AN/MPQ-65», кабины боевого управления «AN/MSQ-104».

Кроме того, еще удар зацепил еще одну пусковую установку ЗРК «Патриот». Она получила повреждения.

Ранее «Искандер» ВС РФ сжег корабль со снарядами из Европы под Одессой. Ракетный удар нанесли в момент разгрузки боеприпасов.