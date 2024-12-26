Удар в грудь: в московском метро мужчина ранил ножом знакомого
Фото - © Медиасток.рф
В переходе станций «Динамо» и «Петровский парк» в московском метрополитене 27-летний мужчина нанес удар в область груди своего оппонента: поножовщина стала результатом личного конфликта, сообщает «Вечерняя Москва».
Как уточнила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, пострадавшего госпитализировали, его здоровью был причинен тяжкий вред. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, он отправлен под стражу.
Ранее в подмосковной Дубне в результате стрельбы пострадали три человека, их госпитализировали. Полицейские забрали у участников конфликта травматический пистолет.
Кроме того, в Волгограде неизвестный мужчина пытался зайти в одну из школ Волгограда с ножом. Злоумышленника также задержали сотрудники полиции. 52-летний подозреваемый находился под действием наркотиков, его доставили в отделение полиции. Проводится проверка.