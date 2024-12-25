Мужчина с ножом пытался зайти в школу в Волгограде

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В Волгограде задержали мужчину с ножом, который пытался войти в школу

Неизвестный мужчина с ножом попытался зайти в одну из школ в Волгограде. Злоумышленника задержали сотрудники полиции, сообщает РИА Новости .

«Днем 25 декабря в полицию Волгограда поступило сообщение о том, что вооруженный ножом мужчина пытается войти в учебное заведение Тракторозаводского района», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Прибывшие на место правоохранительные органы задержали 52-летнего подозреваемого, который может находиться под действием наркотических веществ. В настоящее время он находится в отделе полиции.

В ведомстве отметили, что по факту случившегося проводится проверка.

Ранее пятеро учеников пострадали в результате «резни» в школе Краснодара. Восьмиклассник напал с ножом на учащихся из-за песни Моргенштерна*.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.