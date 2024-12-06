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Пятеро учеников пострадали в результате резни в школе Краснодара

Пятеро подростков в возрасте 13-15 лет пострадали в школе N94-Ф поселка Российский Краснодарского края, где в пятницу восьмиклассник напал с ножом на учащихся, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Администрация Краснодара прокомментировала инцидент. Там сообщили, что в школе произошел конфликт среди учащихся. На месте работают правоохранительные органы. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Всего в результате нападения пострадали пятеро подростков. Трое школьников госпитализированы с серьезными травмами. Еще двое отделались царапинами и синяками.

Как отмечает SHOT, предварительно, правоохранители задержали за нападение 14-летнего Артема С. Он устроил резню в школе из-за песни Моргенштерна*.

По словам очевидцев, другой ученик слишком громко слушал композицию на перемене. Артем попросил ее выключить, но школьник отказался. После этого восьмиклассник достал нож и стал нападать на учащихся.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.