Биолог назвала растения для улучшения микроклимата дома

По словам эксперта, хлорофитум, фикус и сансевиерия способны поглощать вредные вещества, включая формальдегиды и бензол. Драцена поглощает аммиак и другие примеси от красок и стройматериалов, а также борется с бактериями и грибками.

Для увлажнения воздуха Горелова рекомендовала бегонию: ее листья испаряют воду, что особенно актуально в отопительный сезон. Цитрусовые, каланхоэ и эвкалипт выделяют фитонциды, которые помогают бороться с микробами.

С сильно пахнущими растениями эксперт посоветовала быть осторожнее. Например, пеларгония у чувствительных людей может вызвать насморк, чихание, кашель, крапивницу, а в тяжелых случаях — отек Квинке даже после краткого контакта.

Фикус также относится к сильным аллергенам: по данным исследований, на него реагируют около 15 процентов людей. Если в доме есть дети или животные, Горелова рекомендовала отказаться от диффенбахии.

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