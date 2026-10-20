Жители Тулы увеличили покупки одежды российских брендов на 26%

В Туле продажи одежды, обуви и аксессуаров российских марок за январь–август 2026 года выросли на 26% год к году, сообщает телеканал «Первый Тульский» со ссылкой на данные аналитиков Авито.

Самыми популярными марками стали Lime, Befree, 12 STOREEZ, Zarina и Love Republic. Покупатели интересуются как массовыми брендами, так и дизайнерской одеждой.

Среди новых вещей по росту продаж лидировал 2MOOD: покупки участились втрое, средняя стоимость составила 3 700 рублей. Продажи Zarina выросли вдвое при средней цене 1 800 рублей, Befree — на 84% при 1 900 рублях. Lime прибавил 63%, Gloria Jeans — 55%; средние цены составили 3 600 и 600 рублей соответственно.

На вторичном рынке продажи Gate31 увеличились в 3,5 раза, средняя цена покупки составила 2 300 рублей. У 2MOOD рост достиг 2,5 раза при средней стоимости 3 600 рублей, у Lime — 69% при 2 100 рублях. Продажи Zarina выросли на 62%, Love Republic — на 56%, средние цены составили 1 000 и 1 100 рублей.

По словам экспертов, перепродажа одежды набирает популярность. Покупатели активно приобретают зарубежные марки, но интерес к российским растет. За последние шесть месяцев пользователи Авито по всей стране совершили 33,7 млн поисковых запросов об отечественных модных брендах — около 5,6 млн в месяц.

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