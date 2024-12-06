Восьмиклассник с ножом устроил резню в школе на юге России

Краснодарский подросток напал с ножом на детей в школе

В школе Краснодара восьмиклассник напал с ножом на учащихся. В результате нападения ранены, предварительно, двое детей, сообщает Baza .

Происшествие случилось в поселке Российском. Несовершеннолетний напал на учащихся в здании школьного филиала.

По имеющейся информации, в результате нападения ранены двое школьников: у одного из них колото-резаные раны ноги, у второго — аналогичные ранения живота, грудной клетки и бедра.

В школу выехали полицейские и врачи.

По данным журналистов, в нападении подозревается 14-летний подросток. Предварительно, происшествие случилось после ссоры двух учеников.

Ученики говорят, что один из ребят громко слушал музыку с колонки, что не понравилось другому ученику. По итогу завязалась ссора, во время которой один из подростков достал нож и напал на двух других. Эта версия пока не подтверждена, подчеркивается в статье.