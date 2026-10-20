Водитель умер за рулем и спровоцировал ДТП с четырьмя машинами под Кстовом Происшествия сегодня в 15:58

В Кстовском районе утром 20 октября водитель «Ниссана» скончался во время движения. Его автомобиль столкнулся с тремя другими машинами, сообщает ИА «Время Н».