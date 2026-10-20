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Водитель умер за рулем и спровоцировал ДТП с четырьмя машинами под Кстовом

Происшествия

В Кстовском районе утром 20 октября водитель «Ниссана» скончался во время движения. Его автомобиль столкнулся с тремя другими машинами, сообщает ИА «Время Н».

По данным пресс-службы Госавтоинспекции Нижегородской области, «Ниссан» столкнулся с «Нивой», «Ладой» и Peugeot.

Медики доставили в больницу одного пассажира «Лады».

Обстоятельства случившегося уточняются.

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