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1387 нижегородцев получили по 300 тыс руб за третьего и последующих детей

Общество

С начала 2026 года 1387 жителей Нижегородской области получили выплаты при рождении третьего и последующих детей, сообщает pravda-nn.ru.

Размер выплаты составил 300 тысяч рублей. Данные предоставило министерство социального развития и семейной политики Нижегородской области.

Кроме того, 351 студентка получила единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Эта мера поддержки предназначена для женщин, которые учатся очно.

Ранее стало известно, что свыше 1200 семей в Нижегородской области взяли напрокат вещи для новорожденных.

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