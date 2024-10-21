Учительница опозорила сына бойца СВО прямо на классном часу в Уфе

В Уфе классный руководитель опозорила школьника, чей отец — боец СВО. Педагог все еще продолжает работать в учебном заведении, а ребенка перевели в другую школу, сообщает UFA1.RU .

На классном часу, посвященном ветеранам СВО, одноклассники мальчика сообщили, что его отец также является участником спецоперации. Школьник показал фото родителя, но учительница ему не поверила.

Женщина прямо при детях ответила: «Не надо мне здесь врать, они — сказочники». Кроме того, педагог сказала, что фото якобы могли взять из интернета.

Мама мальчика обратилась к директору школы с просьбой принять меры. Затем она направила на классного руководителя, которая по факту работает школьным библиотекарем, заявление в прокуратуру. Женщина также попросила показать ей аттестационные документы педагога, но ей так ничего и не предъявили.

Пока шло разбирательство, классная руководительница написала мальчику характеристику, в которой говорится, что тот якобы наркоман. Мама ребенка попросила предоставить ей ксерокопию, но ее в школе почему-то не оказалось. Другие педагоги отрицали наличие такой характеристики.

Женщина ждала извинений от классного руководителя сына. Но педагог сказала, что извиняться не будет.

С того момента, как женщина написала заявление, прошел год. Она перевела сына в другую школу. В том учебном заведении, где мальчика оскорбили, библиотекарь все еще продолжает работать в качестве классного руководителя.

Ранее в Стерлитамаке буфетчица устроила драку с девятиклассницей из-за булочки, на которую не прошла оплата. Школьница уверяла, что деньги с ее банковской карты списались.