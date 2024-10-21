Учительница опозорила сына бойца СВО прямо на классном часу в Уфе
В Уфе классный руководитель опозорила школьника, чей отец — боец СВО. Педагог все еще продолжает работать в учебном заведении, а ребенка перевели в другую школу, сообщает UFA1.RU.
На классном часу, посвященном ветеранам СВО, одноклассники мальчика сообщили, что его отец также является участником спецоперации. Школьник показал фото родителя, но учительница ему не поверила.
Женщина прямо при детях ответила: «Не надо мне здесь врать, они — сказочники». Кроме того, педагог сказала, что фото якобы могли взять из интернета.
Мама мальчика обратилась к директору школы с просьбой принять меры. Затем она направила на классного руководителя, которая по факту работает школьным библиотекарем, заявление в прокуратуру. Женщина также попросила показать ей аттестационные документы педагога, но ей так ничего и не предъявили.
Пока шло разбирательство, классная руководительница написала мальчику характеристику, в которой говорится, что тот якобы наркоман. Мама ребенка попросила предоставить ей ксерокопию, но ее в школе почему-то не оказалось. Другие педагоги отрицали наличие такой характеристики.
Женщина ждала извинений от классного руководителя сына. Но педагог сказала, что извиняться не будет.
С того момента, как женщина написала заявление, прошел год. Она перевела сына в другую школу. В том учебном заведении, где мальчика оскорбили, библиотекарь все еще продолжает работать в качестве классного руководителя.
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