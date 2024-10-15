Видео: буфетчица и школьница устроили бои без правил из-за булочки

В Башкирии школьница подралась с буфетчицей из-за спора про оплату булочки

В Стерлитамаке буфетчица устроила драку с девятиклассницей из-за булочки, на которую не прошла оплата. Кадры с места событий публикует Baza .

Драка произошла в буфете одной из школ башкирского города на глазах у других учащихся. По словам очевидцев, недопонимание началось из-за того, что девочка купила булку, однако оплата за нее не прошла. При этом школьница уверяла, что деньги с ее банковской карты списались.

Несовершеннолетняя просила вернуть потраченные на еду средства, но получила отказ. После этого она матом послала буфетчицу. Далее началась драка.

На кадрах видно, как девочка наносит женщине удары кулаками в голову. На другом видео буфетчица хватает учащуюся за волосы и начинает таскать ее по полу. Вся драка сопровождается матерными выкриками юной девушки.

После драки за буфетчицей приехала скорая помощь — у работницы столовой заболело сердце, ее пришлось госпитализировать.