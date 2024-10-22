Учительница из Химок пришла в школу с надетым на голову дуршлагом

Педагог из Химок надела на голову дуршлаг и пришла в таком виде на занятия. Она заявила, что верит в пастафарианство, сообщает Mash .

Инцидент произошел 15 октября. Учительница русского языка пришла на урок, надев на голову дуршлаг. В таком виде она провела все занятия.

Женщина объяснила, что она пастафарианка. Это шуточная религия, которая возвещает веру в макаронного монстра. Родители учеников во вменяемость педагога не поверили и устроили скандал.

В итоге педагога пригласили на беседу к директору. Там женщина сравнила дуршлаг с хиджабом и крестиком. При этом все справки педагога, которые она приносила при трудоустройстве, говорят, что она полностью здорова. Женщина уверяет, что пастафарианство — это просто ее выбор.

Учительница вела 29 часов русского в неделю. Ранее ученики на нее не жаловались. Родители школьников требуют, чтобы женщину уволили.

Ранее красноярские школьники попросили уволившегося физика-квадробера вернуться в школу. Мужчина на уроках ходил на четвереньках, прыгал как заяц и гавкал.