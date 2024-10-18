Красноярские школьники просят уволившегося физика-квадробера вернуться в школу

Красноярские школьники запустили челлендж в поддержку уволившегося физика-квадробера и просят его вернуться на работу в школу, сообщает SHOT .

Ученики встали на сторону педагога после публикаций в СМИ о его увлечении квадробикой. Ранее стало известно, что на уроках мужчина прыгал как заяц, ходил на четвереньках, гавкал и т. д.

Школьники заявили, что такие перформансы их не пугали и не смущали. Ребята уверяют, что с помощью таких представлений учитель помогал им легче усваивать изученные материала и справляться со стрессом.

Ученики также утверждают, что таким способом педагог демонстрировал работу законов гравитации, а также проводил физминутки. Сейчас ребята рисуют плакаты, на которых пишут слова поддержки, и просят учителя-квадробера вернуться на работу в школу.

Мужчина вел уроки у ребят около года. Затем он уволился по собственному желанию и начал зарабатывать частным репетиторством.