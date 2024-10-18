Ходил по партам и гавкал: физик-квадробер преподавал в красноярской школе

В школе № 147 в Красноярске учитель физики на четвереньках вел уроки у старшеклассников, сообщает SHOT .

Как рассказали ученики преподавателя-кадробера, во время уроков он прыгал как заяц, ходил по партам, гавкал, а еще иногда читал рэп. Ребята прозвали его Доктор Панадол.

Директор школы отметил, что подобные перформансы педагога — это специальные физминутки. Но почему на них нужно было гавкать — не уточняется.

Учитель физики с нестандартным подходом к ведению уроков отработал в школе примерно год. Ребята его метод одобрили. Но недавно мужчина уволился по собственному желанию. Он теперь зарабатывает частным репетиторством.